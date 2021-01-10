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​Озил готов уйти из «Арсенала» зимой, если ему будут платить до лета 2023 года

10 Января 2021, 13:43,

Global Look Press

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил готов покинуть клуб уже этой зимой, но при этом хочет получить полную сумму заработной платы по своему действующему контракту, рассчитанному до конца сезона.

Как сообщает The Sun, Озил готов пойти навстречу «Арсеналу» и договориться по рассрочке. Немец может разорвать контракт, если клуб выплатит ему оставшуюся часть зарплаты до средины 2023 года. Речь идёт о выплатах 68 тысяч фунтов в неделю в течение двух с половиной лет вместо выплат 350 тысяч фунтов в неделю до конца текущего сезона.

Напомним, Озил не попал в заявку «Арсенала» на Премьер-лигу и Лигу Европы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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