​Лэмпард не считает, что заслуги в «Челси» обезопасят его от увольнения

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу своего положения в клубе. Специалист не считает, что статус легенды клуба может обезопасить его от увольнения.

«Я хочу сосредотачиваться лишь на своей работе. Конечно, я не хочу полагаться на своё прошлое в клубе», - ответил Лэмпард на вопрос, дадут ли ему в «Челси» больше времени, чем другим тренерам.

«Месяц назад у нас всё было радужно. Теперь всё очень быстро стало отрицательным. Но я должен сохранять позитив. Я понимаю, что такое футбол. Я понимаю, что такое требования и ожидания. Я не думаю, что заслужил какие-то дополнительные права в этой ситуации», - сказал Лэмпард перед кубковой игрой с клубом «Моркам».

Матч «Челси» - «Моркам» стартует в 16:30 по московскому времени.