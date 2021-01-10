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​Погба стал приоритетной целью Почеттино в «ПСЖ»

10 Января 2021, 10:24,

Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сделал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба своей приоритетной целью на летнее трансферное окно. Об этом на своих страницах сообщает Daily Star.

По данным источника, Почеттино считает Погба идеальным дополнением к своей сегодняшней команде. Слухи давно связывают французского футболиста с уходом из «Манчестер Юнайтед» Зачастую Поля сватают в «Реал» или «Ювентус».

Напомним, Маурисио Почеттино занял тренерский мостик «ПСЖ» только в начале января. В двух матчах чемпионата Франции под руководством аргентинца парижане набрали четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Поль Погба, Маурисио Почеттино, Трансферы футбола - лето 2021
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