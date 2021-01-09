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Мартинелли: «Я всё ещё чувствую дискомфорт в колене»

09 Января 2021, 22:40,

Global Look Press

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли рассказал, что наставник «канониров» Микель Артета поддерживал его во время восстановления от травмы.

«Микель постоянно общался со мной, когда я был травмирован, он регулярно звонил мне, интересуясь моим самочувствием, даже во время моего отъезда в Бразилию в августе. Когда я восстановился, то Артета сразу же спросил, готов ли я играть. Я ответил, что да. Я всё ещё чувствую некий дискомфорт в колене, но врачи говорят, что так и должно быть. Хочу как можно скорее быть готовым на все 100% и помогать «Арсеналу», - цитирует Мартинелли Daily Mail.

Бразилец в нынешнем сезоне принял участие лишь в трёх матчах «Арсенала» в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Габриэль Мартинелли, Милито
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