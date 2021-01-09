Агент: «Фернандиньо получил несколько предложений, скоро будет принято окончательное решение»

Агент хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо Джованни Бранкини ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Мы получили несколько предложений как от бразильских, так и от европейских клубов. Думаю, что скоро Фернандиньо примет окончательное решение. Всем известно, что мой клиент любит «Атлетико Паранаэнсе», у меня прекрасные отношения с президентом этого клуба, мы часто с ним общаемся, но не о трансферах», - цитирует Бранкини Globo Esporte.

Ранее Фернандиньо заявил, что хотел бы вернуться в «Атлетико Паранаэнсе». Действующее соглашение бразильца с «Манчестер Сити» истекает в конце нынешнего сезона.