Агент: «Фернандиньо получил несколько предложений, скоро будет принято окончательное решение»

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09 Января 2021, 20:59,
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Агент хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо Джованни Бранкини ответил на вопрос о будущем своего клиента.
«Мы получили несколько предложений как от бразильских, так и от европейских клубов. Думаю, что скоро Фернандиньо примет окончательное решение. Всем известно, что мой клиент любит «Атлетико Паранаэнсе», у меня прекрасные отношения с президентом этого клуба, мы часто с ним общаемся, но не о трансферах», - цитирует Бранкини Globo Esporte.
Ранее Фернандиньо заявил, что хотел бы вернуться в «Атлетико Паранаэнсе». Действующее соглашение бразильца с «Манчестер Сити» истекает в конце нынешнего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо