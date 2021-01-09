Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент: «Фернандиньо получил несколько предложений, скоро будет принято окончательное решение»

09 Января 2021, 20:59,

Global Look Press

Агент хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо Джованни Бранкини ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Мы получили несколько предложений как от бразильских, так и от европейских клубов. Думаю, что скоро Фернандиньо примет окончательное решение. Всем известно, что мой клиент любит «Атлетико Паранаэнсе», у меня прекрасные отношения с президентом этого клуба, мы часто с ним общаемся, но не о трансферах», - цитирует Бранкини Globo Esporte.

Ранее Фернандиньо заявил, что хотел бы вернуться в «Атлетико Паранаэнсе». Действующее соглашение бразильца с «Манчестер Сити» истекает в конце нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола