Фернандеш рассказал об отношениях с Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о теплых отношениях с Полем Погба.

«Мы хорошо общаемся с Полем. И я, и он говорим по-итальянски, нам легко коммуницировать.

Когда я перешел в «Манчестер Юнайтед», то Погба был травмирован. Я видел, как он восстанавливается и тренируется индивидуально. Он регулярно звонил мне и говорил: «Я смотрю матчи и вижу то, как ты двигаешься. Не переживай, когда я восстановлюсь и выйду на поле, то буду снабжать тебя мячом. Ты проделываешь огромный объем работы».

Вы видите, что он придает уверенность любому игроку», - цитирует Фернандеша Goal.