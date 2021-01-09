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Фернандеш рассказал об отношениях с Погба

09 Января 2021, 18:46,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о теплых отношениях с Полем Погба.

«Мы хорошо общаемся с Полем. И я, и он говорим по-итальянски, нам легко коммуницировать.

Когда я перешел в «Манчестер Юнайтед», то Погба был травмирован. Я видел, как он восстанавливается и тренируется индивидуально. Он регулярно звонил мне и говорил: «Я смотрю матчи и вижу то, как ты двигаешься. Не переживай, когда я восстановлюсь и выйду на поле, то буду снабжать тебя мячом. Ты проделываешь огромный объем работы».

Вы видите, что он придает уверенность любому игроку», - цитирует Фернандеша Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Бруну Фернандеш
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