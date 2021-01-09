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«Челси» включился в борьбу за Юпамекано

09 Января 2021, 18:36,

Global Look Press

Защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано имеет варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Daily Mail, в гонку за футболистом включился лондонский «Челси». Отмечается, что в контракте Юпамекано прописана сумма отступных, равная 43 миллионам евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Юпамекано интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал».

22-летний француз является одним из лучших молодых защитников в мире. В нынешнем сезоне Део сыграл двадцать матчей за клуб из Германии во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

Контракт Юпамекано с «РБ Лейпцигом» действует до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, РБ Лейпциг, Део Юпамекано
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