«Челси» включился в борьбу за Юпамекано

Защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано имеет варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Daily Mail, в гонку за футболистом включился лондонский «Челси». Отмечается, что в контракте Юпамекано прописана сумма отступных, равная 43 миллионам евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Юпамекано интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал».

22-летний француз является одним из лучших молодых защитников в мире. В нынешнем сезоне Део сыграл двадцать матчей за клуб из Германии во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

Контракт Юпамекано с «РБ Лейпцигом» действует до 30 июня 2023 года.