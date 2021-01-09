Родриго – о Бьелсе: «Он не упускает ни одной детали»

Испанский нападающий «Лидса» Родриго Морено высказался о главном тренере клуба Марсело Бьелсе.

«Он анализирует абсолютно всё, не упуская ни одной детали. Бьелса всегда старается быть готовым ко всем ситуациям, которые могут произойти в игре. Соперникам очень сложно удивить нашего наставника», - цитирует Родриго Marca.

29-летний испанец перешёл в «Лидс» в летнее трансферное окно. За это время Родриго успел провести семнадцать матчей за клуб во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

После семнадцати матчей «Лидс» занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 23 очка.