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Родриго – о Бьелсе: «Он не упускает ни одной детали»

09 Января 2021, 18:16,

Global Look Press

Испанский нападающий «Лидса» Родриго Морено высказался о главном тренере клуба Марсело Бьелсе.

«Он анализирует абсолютно всё, не упуская ни одной детали. Бьелса всегда старается быть готовым ко всем ситуациям, которые могут произойти в игре. Соперникам очень сложно удивить нашего наставника», - цитирует Родриго Marca.

29-летний испанец перешёл в «Лидс» в летнее трансферное окно. За это время Родриго успел провести семнадцать матчей за клуб во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

После семнадцати матчей «Лидс» занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 23 очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лидс, Марсело Бьелса, Родриго Морено
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