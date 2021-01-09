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Мойес: «Не собирались продавать Алле, но «Аякс» сделал выгодное предложение»

09 Января 2021, 16:50,

Global Look Press

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о продаже форварда Себастьена Алле в амстердамский «Аякс».

«Мы не собирались продавать Алле в январе, однако «Аякс» сделал очень выгодное предложение. Мы не могли отказаться. Я считаю, что трансфер в «Аякс» - прекрасный шанс для Себастьена», - передает слова главного тренера «молотобойцев» издание Sky Sports.

«Вест Хэм» выручил с трансфера Алле 22,5 миллиона евро. Французский нападающий подписал с «Аяксом» долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2025-го года.

В сезоне-2020/2021 АПЛ Алле провел 16 матчей и забил три гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дэвид Мойес
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