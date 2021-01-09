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Экс-футболист «МЮ»: «Погба не нужен Клоппу даже бесплатно»

09 Января 2021, 13:59,

Global Look Press

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Джонни Джайлз высказался о возможном трансфере полузащитника Поля Погба в «Ливерпуль».

«Если предложить Юргену Клоппу бесплатно подписать Погба, он не согласится. Юрген точно отказался бы от такого футболиста. Клопп не стал бы мириться с поведением француза», - передает слова Джайлза издание Manchester Evening News.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии 27-летний хавбек провел 13 поединков, записав на свой счет один гол.

Ранее в прессе сообщалось, что туринский «Ювентус» хочет вернуть полузащитника. Поль выступал за «старую синьору» с 2012-го по 2016-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Поль Погба, Джонни Джайлз
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Комментарии (3)
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0
Diver Holy
09 Января 2021, 14:52

отправить вирус в ливер, да еще и бесплатно - а это идея

0
andi
09 Января 2021, 14:43

Молодец Джонни соображает что КЛОПП ненужное себе не купит.

0
make1972
09 Января 2021, 14:30
Погба все уже больше негде не заиграет
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