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Томори решил покинуть «Челси»

09 Января 2021, 13:37,

Global Look Press

23-летний защитник Фикайо Томори принял решение покинуть лондонский «Челси» в текущее трансферное окно. Как информирует издание Mundo Deportivo, 23-летний футболист не хочет оставаться в стане «пенсионеров» из-за недостатка игровой практики.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Томори со стороны «Эвертона». Действующий трудовой договор защитника с лондонцами рассчитан до середины 2024-го года.

Фикайо является воспитанником футбольной академии «Челси». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел всего один поединок, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Фикайо Томори
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