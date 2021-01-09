Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» хочет досрочно вернуть Гендузи

09 Января 2021, 13:29,

Global Look Press

Лондонский «Арсенал» задумался над досрочным возвращением из аренды французского полузащитника Меттео Гендузи. В настоящий момент 21-летний футболист защищает цвета берлинской «Герты».

Как информирует издание Express, английский клуб может отозвать игрока для борьбы за место в основном составе или для полноценной продажи, чтобы увеличить свой бюджет.

В сезоне-2020/2021 Гендузи принял участие в девяти поединках чемпионата Германии, записав на свой счет два забитых мяча.

После 17 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 23 балла и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч лондонцы проведут на своем поле против «Ньюкасла».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Маттео Гендузи
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Комментарии (1)
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0
Tytus
09 Января 2021, 15:21

Здоровья - хоть отбавляй, ума - ноль. 90 минут носится, как угорелый, не понимая, что этим он больше мешает, чем помогает. Да ещё и трепло дешёвое. И, как истинный марокканец, кальяном балуется. Совершенно не игрок Артеты. А жаль. Энергии - вагон. Ещё бы пару извилин...

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