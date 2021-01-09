«Арсенал» хочет досрочно вернуть Гендузи

Лондонский «Арсенал» задумался над досрочным возвращением из аренды французского полузащитника Меттео Гендузи. В настоящий момент 21-летний футболист защищает цвета берлинской «Герты».

Как информирует издание Express, английский клуб может отозвать игрока для борьбы за место в основном составе или для полноценной продажи, чтобы увеличить свой бюджет.

В сезоне-2020/2021 Гендузи принял участие в девяти поединках чемпионата Германии, записав на свой счет два забитых мяча.

После 17 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 23 балла и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч лондонцы проведут на своем поле против «Ньюкасла».