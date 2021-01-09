Анчелотти: «Эвертон» готов к переговорам с «ПСЖ» по Кину»

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09 Января 2021, 13:20,
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Итальянский специалист Карло Анчелотти, занимающий пост главного тренера «Эвертона», прокомментировал информацию о возможной продаже форварда Мойзе Кина во французский «ПСЖ».
«Клубам стоит провести переговоры, если футболист хочет остаться в Париже. Нужно обговорить этот момент. «Эвертон» открыт для разговора», - приводит слова Анчелотти издание Сalciomercato.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за Кина 35 миллионов евро.
Нападающий выступает за парижский коллектив с октября 2020-го года. В текущем сезоне чемпионата Франции Мойзе сыграл 12 матчей, отметившись восемью забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Эвертон, Карло Анчелотти, Трансферы футбола - зима 2021, Мойзе Кин