Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Юнайтед» сообщил о случае коронавируса

09 Января 2021, 12:43,

Global Look Press

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о случае заражения коронавирусной инфекцией в команде. COVID-19 подхватил 19-летний уругвайский вингер Факундо Пельистри. В настоящий момент игрок находится на карантине.

Напомним, что «красные дьяволы» приобрели Пельистри у «Пеньяроля» в октябре прошлого года. За трансфер атакующего полузащитника манкунианцы заплатили порядка десяти миллионов евро. Контракт с Факундо подписан до 2025-го года.

После 16 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сульшера уступают лидирующему «Ливерпулю» по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Факундо Пельистри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола