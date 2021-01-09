«Манчестер Юнайтед» сообщил о случае коронавируса

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о случае заражения коронавирусной инфекцией в команде. COVID-19 подхватил 19-летний уругвайский вингер Факундо Пельистри. В настоящий момент игрок находится на карантине.

Напомним, что «красные дьяволы» приобрели Пельистри у «Пеньяроля» в октябре прошлого года. За трансфер атакующего полузащитника манкунианцы заплатили порядка десяти миллионов евро. Контракт с Факундо подписан до 2025-го года.

После 16 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сульшера уступают лидирующему «Ливерпулю» по дополнительным показателям.