«Ливерпуль» не планирует подписывать новый контракт с Салахом

«Ливерпуль» не торопится предлагать новый контракт египетскому нападающему Мохамеду Салаху, информирует издание Daily Star.

Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до 2023-го года. Мерсисайдцы считают, что в настоящий момент вопрос продления контракта с форвардом не является приоритетным.

Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в подписании Салаха проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб планирует оформить переход африканца в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии Мохамед провел 16 матчей, записав на свой счет 13 голов (5 - с пенальти) и три результативные передачи.