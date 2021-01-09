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«Ливерпуль» не планирует подписывать новый контракт с Салахом

09 Января 2021, 12:09,

Global Look Press

«Ливерпуль» не торопится предлагать новый контракт египетскому нападающему Мохамеду Салаху, информирует издание Daily Star.

Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до 2023-го года. Мерсисайдцы считают, что в настоящий момент вопрос продления контракта с форвардом не является приоритетным.

Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в подписании Салаха проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб планирует оформить переход африканца в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии Мохамед провел 16 матчей, записав на свой счет 13 голов (5 - с пенальти) и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах
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