«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Реала»

Защитник Эдер Мидитао, выступающий за мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Согласно данным издания AS, пригласить 22-летнего бразильца желает лондонский «Тоттенхэм».

Источник отмечает, что главный тренер «шпор» Жозе Моуринью настаивает на подписании Милитао в зимнее трансфернное окно. Португальца не устраивает текущее положение дел в центре обороны команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел всего два поединка, в которых получил желтую карточку. Трудовое соглашение Эдера с «галактикос» рассчитано до лета 2024-го года.