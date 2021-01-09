Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Реала»

09 Января 2021, 11:27,

Global Look Press

Защитник Эдер Мидитао, выступающий за мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Согласно данным издания AS, пригласить 22-летнего бразильца желает лондонский «Тоттенхэм».

Источник отмечает, что главный тренер «шпор» Жозе Моуринью настаивает на подписании Милитао в зимнее трансфернное окно. Португальца не устраивает текущее положение дел в центре обороны команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел всего два поединка, в которых получил желтую карточку. Трудовое соглашение Эдера с «галактикос» рассчитано до лета 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - зима 2021, Эдер Милитао
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола