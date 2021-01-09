«Челси» потерял Канте из-за травмы

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09 Января 2021, 10:09,
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Французский полузащитник Н'Голо Канте, выступающий за лондонский «Челси», пропустит ближайшие встречи команды. Об этом информирует издание Goal.
Как сообщил наставник «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард, 29-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия. Таким образом, Канте не сыграет в воскресенье с «Моркамбом» в Кубке Англии и в пятницу с «Фулхэмом» в Премьер-лиге.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии французский футболист провел 17 поединков, в которых получил пять желтых карточек.
В составе лондонского коллектива Канте выступает с 2016-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Н'Голо Канте