«Челси» потерял Канте из-за травмы

Французский полузащитник Н'Голо Канте, выступающий за лондонский «Челси», пропустит ближайшие встречи команды. Об этом информирует издание Goal.

Как сообщил наставник «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард, 29-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия. Таким образом, Канте не сыграет в воскресенье с «Моркамбом» в Кубке Англии и в пятницу с «Фулхэмом» в Премьер-лиге.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии французский футболист провел 17 поединков, в которых получил пять желтых карточек.

В составе лондонского коллектива Канте выступает с 2016-го года.