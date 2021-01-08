Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Главный тренер «Ньюкасла» Брюс против продолжения АПЛ

08 Января 2021, 21:29,

Global Look Press

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс считает, что исходя из текущей ситуации с заболеваемостью в лиге, продолжать розыгрыш чемпионата является неправильным решением.

«С финансовой точки зрения это правильно, но с моральной - неправильно. Я понимаю, многие хотят играть в футбол, но мы уязвимы так же, как и все остальные», - заявил наставник «сорок».

В текущем сезоне «Ньюкасл» после 16 игр находится на 15-м месте с 19 очками. От зоны вылета клуб отделяет 8 очков. Ближайший матч у команды состоится 9 января в Кубке Англии против «Арсенала» в 20:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Стив Брюс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола