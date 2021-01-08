Главный тренер «Ньюкасла» Брюс против продолжения АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс считает, что исходя из текущей ситуации с заболеваемостью в лиге, продолжать розыгрыш чемпионата является неправильным решением.

«С финансовой точки зрения это правильно, но с моральной - неправильно. Я понимаю, многие хотят играть в футбол, но мы уязвимы так же, как и все остальные», - заявил наставник «сорок».

В текущем сезоне «Ньюкасл» после 16 игр находится на 15-м месте с 19 очками. От зоны вылета клуб отделяет 8 очков. Ближайший матч у команды состоится 9 января в Кубке Англии против «Арсенала» в 20:30 по московскому времени.