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Снодграсс перешёл в «Вест Бромвич»

08 Января 2021, 18:31,

Global Look Press

Вингер Роберт Снодграсс перешёл из «Вест Хэма» в «Вест Бромвич».

Как сообщает пресс-служба клуба из Уэст-Бромиджа, с 33-летним футболистом заключен контракт на полтора года. Сумма сделки не сообщается.

Приобретение Снодграсса прокомментировал главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс: «Он добавит нашей команде опыта и класса. Преимуществом Роберта является то, что он играет левой ногой, это сбалансирует команду. От многих людей я слышал, что Снодграсс великолепен в раздевалке – это большой бонус».

В нынешнем сезоне Снодграсс сыграл шесть матчей за «Вест Хэм» и отметился двумя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Бромвич, Роберт Снодграсс, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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