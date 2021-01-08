Снодграсс перешёл в «Вест Бромвич»

Вингер Роберт Снодграсс перешёл из «Вест Хэма» в «Вест Бромвич».

Как сообщает пресс-служба клуба из Уэст-Бромиджа, с 33-летним футболистом заключен контракт на полтора года. Сумма сделки не сообщается.

Приобретение Снодграсса прокомментировал главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс: «Он добавит нашей команде опыта и класса. Преимуществом Роберта является то, что он играет левой ногой, это сбалансирует команду. От многих людей я слышал, что Снодграсс великолепен в раздевалке – это большой бонус».

В нынешнем сезоне Снодграсс сыграл шесть матчей за «Вест Хэм» и отметился двумя забитыми голами.