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Моуринью: «Нельзя переносить наш матч против «Астон Виллы»

08 Января 2021, 17:55,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью уверен, что АПЛ не будет переносить матч против «Астон Виллы» из-за вспышки коронавируса в составе соперника.

«Нельзя переносить наш матч, потому что мы попадем в безвыходную ситуацию. АПЛ должна продемонстрировать решительность и взять ситуацию в свои руки. Наш клуб каждый день делает всё, чтобы быть готовым к игре, мы следуем всем правилам и не должны страдать из-за чужих ошибок. Переносить матчи уже некуда, мы играем в еврокубках, а сразу же после сезона состоится чемпионат Европы, это всё, что я вам могу сказать», - цитирует Моуринью Sky Sports.

Матч между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» состоится в среду, 13 января.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Underdog
08 Января 2021, 18:19

Стервятник)))

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