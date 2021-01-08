Моуринью: «Нельзя переносить наш матч против «Астон Виллы»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью уверен, что АПЛ не будет переносить матч против «Астон Виллы» из-за вспышки коронавируса в составе соперника.

«Нельзя переносить наш матч, потому что мы попадем в безвыходную ситуацию. АПЛ должна продемонстрировать решительность и взять ситуацию в свои руки. Наш клуб каждый день делает всё, чтобы быть готовым к игре, мы следуем всем правилам и не должны страдать из-за чужих ошибок. Переносить матчи уже некуда, мы играем в еврокубках, а сразу же после сезона состоится чемпионат Европы, это всё, что я вам могу сказать», - цитирует Моуринью Sky Sports.

Матч между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» состоится в среду, 13 января.