Сульшер: «Мы не будем продлевать контракты с Рохо и Ромеро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о будущем голкипера Серхио Ромеро и защитника Маркоса Рохо.

«Контракты обоих футболистов истекают в конце сезона, мы не планируем их продлевать. Мы пытаемся найти клубы для них. Маркос на данный момент находится в Аргентине, мы дали ему возможность побыть дома. Что касается Ромеро, то и он тоже уезжал к семье. Оба футболиста являются профессионалами, они моментально приедут, как только мы их позовём», - цитирует Сульшера Independent.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «манкунианцы» ждут предложение от «Боки Хуниорс» по Рохо.