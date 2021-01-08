10 футболистов «Астон Виллы» заразились коронавирусом

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08 Января 2021, 16:33,
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Стало известно, сколько футболистов «Астон Виллы» заразились коронавирусом.
Как сообщил журналист Фил Макналти в «Твиттере», четырнадцать сотрудников клуба сдали положительные тесты на коронавирус, десять из них - футболисты.
Напомним, что сегодня, 8 января, «Астон Вилла» в рамках третьего раунда Кубка Англии встретится с «Ливерпулем», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени. Существует вероятность, что «львы» сыграют молодёжным составом.
Отметим, что в прошлом сезоне из-за плотного календаря «Ливерпуль» выпустил второй состав на матч с «Астон Виллой» и потерпел поражение со счётом 0:5.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Астон Вилла
Задолбала уже эта хрень - короновирус.Здоровья всем.
Само собой,что пока матчи на кубки, то они основу запрут на самоизоляцию.