10 футболистов «Астон Виллы» заразились коронавирусом

Стало известно, сколько футболистов «Астон Виллы» заразились коронавирусом.

Как сообщил журналист Фил Макналти в «Твиттере», четырнадцать сотрудников клуба сдали положительные тесты на коронавирус, десять из них - футболисты.

Напомним, что сегодня, 8 января, «Астон Вилла» в рамках третьего раунда Кубка Англии встретится с «Ливерпулем», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени. Существует вероятность, что «львы» сыграют молодёжным составом.

Отметим, что в прошлом сезоне из-за плотного календаря «Ливерпуль» выпустил второй состав на матч с «Астон Виллой» и потерпел поражение со счётом 0:5.