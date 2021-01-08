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«Арсенал» интересуется Брандтом и Дракслером

08 Января 2021, 14:47,

Global Look Press

Лондонский «Арсенал» работает над усилением полузащиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», приоритетным вариантом для «канониров» является 24-летний хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт. На втором месте в трансферном списке команды Артеты находится Юлиан Дракслер, контракт которого с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона.

Брандт в нынешнем сезоне сыграл 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость полузащитника сборной Германии оценивается в тридцать пять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Юлиан Дракслер, Юлиан Брандт
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