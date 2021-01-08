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Ромеро близок к трансферу в «Боку Хуниорс»

08 Января 2021, 13:14,

Global Look Press

Аргентинский голкипер Серхио Ромеро покидает «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает издание Manchester Evening News. Согласно данным источника, 33-летний вратарь возвращается к себе на родину.

Новым местом работы опытного футболиста должна стать «Бока Хуниорс». В ближайшее время стороны подпишут трудовое соглашение.

За «красных дьяволов» Серхио выступал с 2015-го года. С момента перехода в английский гранд голкипер принял участие в 61 поединке, пропустив 27 мячей.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» не отпустил Ромеро в «Эвертон».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бока Хуниорс, Трансферы футбола - зима 2021, Серхио Ромеро
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