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Алле перешёл из «Вест Хэма» в «Аякс»

08 Января 2021, 12:59,

Global Look Press

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Себастьян Алле продолжит карьеру в чемпионате Голландии. 26-летний французский форвард подписал контракт с амстердамским «Аяксом», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2025-го года. За переход Алле амстердамцы заплатили «молотобойцам» 22,5 миллиона евро.

Напомним, что летом 2019-го года «Вест Хэм» купил нападающего у франкфуртского «Айнтрахта» за 50 миллионов.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии Алле провел 16 поединков, записав на свой счет три гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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