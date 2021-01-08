Алле перешёл из «Вест Хэма» в «Аякс»

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Себастьян Алле продолжит карьеру в чемпионате Голландии. 26-летний французский форвард подписал контракт с амстердамским «Аяксом», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2025-го года. За переход Алле амстердамцы заплатили «молотобойцам» 22,5 миллиона евро.

Напомним, что летом 2019-го года «Вест Хэм» купил нападающего у франкфуртского «Айнтрахта» за 50 миллионов.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии Алле провел 16 поединков, записав на свой счет три гола.