Как один твит может перечеркнуть карьеру профессионального футболиста

Скорее всего, вы никогда не слышали про футболиста Гари Тейлора-Флетчера. Оно и неудивительно. Он всю свою карьеру выступал в скромных английских клубах вроде «Линкольна». «Хаддерсфилда» и «Блэкпула». Чем он так интересен? Пускай, он расскажет сам.

- Я всегда привык к насмешкам относительно своего телосложения. Но, проиграв в шести английских дивизионах, забив 500 000-й гол в английском футболе, а также после своего гола за «Блэкпул», который позволил этой команде впервые выйти в Премьер-лигу, я надеялся, что коллеги будут относиться ко мне чуточку уважительнее.

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В 2014-м Тейлору-Флетчеру было 33 года. Он вместе с «Лестером» вышел в Премьер-лигу, а главный тренер «лис» Найджел Пирсон сказал, что верит в Гари и надеется, что он подойдет к сезону в лучшей форме. И вот, наступил август 2014-го – матч первого тура против «Челси».

Ту игру Тейлор-Флетчер хочет забыть, как страшный сон. И дело тут не в итоговом результате – «Лестер» проиграл 0-2.

Ведущий популярнейший программы «Матч дня» на BBC и бывший футболист Гари Линекер так написал про Гари: «Тейлор-Флетчер выглядит как два нормальных футболиста». Его коллега Родни Марш тоже решил проявить остроумие: «Лестер» выпустил Тейлора-Флетчера, так как им нужна была стенка перед штрафным ударом «Челси». К стёбу над Гари присоединилась одна букмекерская компания: «Челси» 2-0 «Лестер». Голы на счету Азара и Косты, Гари Тейлору-Флетчеру – ещё картошки фри».

Этот матч оказался последним для Гари в составе «Лестера».

- Дело даже не в том, что обо мне так говорили бывшие коллеги-футболисты. Их твиты начали настоящую травлю по отношению ко мне. Последствия тех шуток аукались мне ещё много лет. Я никогда не общался с Линекером лично. Он, наверное, даже не помнит этого твита, но он изменил всю мою карьеру.

Мне казалось, что тогда я спокойно отнёсся к этой ситуации. Но в те годы было не принято жаловаться на психологические проблемы. Теперь-то я понимаю, что надломило меня. Моя уверенность в собственных силах просто исчезла. Думаете, такая внешность была у меня первый год? Конечно же нет. Она не мешала мне выступать в Чемпионшипе и показывать классную игру. Мне было 33 года, я был полон уверенности, что смогу проявить себя в АПЛ, но люди, даже не зная меня, просто окрестили меня жирдяем и не видели ничего более.

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- Невозможно тренироваться, когда каждый день все начинают смеяться над тобой. Стыдно признаться, но у меня начинались панические атаки. Мой желудок скручивало от волнения, и я то и дело бегал в туалет.

Поверьте, я и раньше читал такие комментарии, но, сами понимаете, за игроками Чемпионшипа следят не так внимательно, как за футболистами из Премьер-лиги. Всю мою карьеру количество жира в организме было от 11 до 13%. Чего я только не делал – сушился, морил себя голодом, но со временем я просто нашёл оптимальный баланс. Я показывал хорошую игру, хоть и не выглядел миловидно.

После того вечера-травли главный тренер Найджел Пирсон, кажется, резко изменил своё отношение ко мне. Он не хотел выглядеть смешным для окружающих. Если честно, это очень неприятно, особенно после того, как он обещал мне шанс на предсезонке.

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Тейлора-Флетчера отправили в молодёжную команду, тренироваться с парнями в возрасте до 23 лет.

- Ребята знали, насколько сильно я переживаю из-за сложившейся ситуации. Но молодежь поддержала меня больше, чем коллеги по основной команде. Больше всего я благодарен тренеру молодёжной команды «Лестера» Стиву Биглхоулу. Он знал, что в будущем я хочу стать тренером, и стал помогать мне в этом деле. Стив рассказывал мне тонкости тренерской работы, и благодаря ему я получил лицензию УЕФА В, а затем и УЕФА А.

В 2019-м Тейлор-Флетчер завершил карьеру футболиста, отыграв более 500 матчей за почти 20 лет. Он уехал в США, где стал работать в тренировочном центре для молодых футболистов, который открыл бывший игрок «Лестера» Джон Кёртис.

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Ещё одним человеком, который поддержал Тейлора-Флетчера, оказался Джейми Варди. По словам Гари, Варди был на волоске от того, чтобы завершить с футболом. Его взбалмошный характер смогла направить в правильное русло жена Бекки. «Сейчас все знают, что Варди был, прямо скажем, не самым спокойным и простым парнем, и если бы рядом с ним не оказалось тех, кто его поддержал – не факт, что сейчас мы увидели бы того самого Джейми», - считает Тейлор-Флетер.

Экс-игрок «Лестера» с неохотой признается, что в 15-летнем возрасте его отчислили из академии «Ливерпуля» из-за проблем с психологическим здоровьем:

- У меня были редкие припадки из-за эпилепсии. Тогда мне сказали, что я никогда в жизни не смогу играть в профессиональный футбол. И сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что горжусь собой. Сейчас меня не волнует, что говорят люди. Вполне возможно, моя игровая карьера могла бы сложиться лучше, но теперь, будучи тренером, я не позволю чужому мнению испортить свою жизнь.

Прежде чем отпустить какую-то шутку, подумайте, возможно, она может испортить человеку всю его жизнь.

Перевод и адаптация материала The Athletic Максим МАЛЮКОВ