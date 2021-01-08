Алдервейрельд может вернуться в Эредивизию

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08 Января 2021, 10:16,
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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельд может продолжить карьеру в чемпионате Голландии, об этом информирует издание De Telegraaf.
Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере футболиста проявляет ПСВ, который собирается отправить запрос о переходе в текущее трансферное окно.
Ранее 31-летний футболист выступал в Эредивизии за амстердамский «Аякс» с 2004-го по 2013-й год.
В составе «Тоттенхэма» Алдервейрельд выступает с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провел 11 поединков, отметившись одним забитым мячом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСВ, Трансферы футбола - зима 2021, Тоби Алдервейрельд