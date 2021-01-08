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Алдервейрельд может вернуться в Эредивизию

08 Января 2021, 10:16,

LiveSport.Ru

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельд может продолжить карьеру в чемпионате Голландии, об этом информирует издание De Telegraaf.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере футболиста проявляет ПСВ, который собирается отправить запрос о переходе в текущее трансферное окно.

Ранее 31-летний футболист выступал в Эредивизии за амстердамский «Аякс» с 2004-го по 2013-й год.

В составе «Тоттенхэма» Алдервейрельд выступает с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провел 11 поединков, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСВ, Трансферы футбола - зима 2021, Тоби Алдервейрельд
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