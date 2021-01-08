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«Ливерпуль» не может договориться с Вейналдумом о продлении контракта

08 Января 2021, 09:58,

Global Look Press

Руководство «Ливерпуля» продолжает вести переговоры с голландским полузащитником Джорджиньо Вейналдумом о подписании нового трудового соглашения.

Как сообщает издание Sky Sports, стороны пока не могут договориться о сделке. 30-летний хавбек не против остаться в мерсисайдском клубе, однако настаивает на значительном увеличении заработной платы. Такое требование не устраивает английский клуб.

Действующий контракт Вейналдума истекает летом 2021-го года. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны каталонской «Барселоны» и «Вулверхэмптона».

В текущем сезоне АПЛ голландец сыграл 17 матчей и забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум
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Комментарии (2)
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0
andi
08 Января 2021, 11:54

Уйдет если и будет с ним как и с ТОРРЕСОМ,ОУЭНОМ и КОУТИНЬО.

1
честер
08 Января 2021, 11:45

Джан тоже не продлил контракт, в итоге ювентус его слил в дортмунд, где он играет время от времени.

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