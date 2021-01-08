«Ливерпуль» не может договориться с Вейналдумом о продлении контракта

Руководство «Ливерпуля» продолжает вести переговоры с голландским полузащитником Джорджиньо Вейналдумом о подписании нового трудового соглашения.

Как сообщает издание Sky Sports, стороны пока не могут договориться о сделке. 30-летний хавбек не против остаться в мерсисайдском клубе, однако настаивает на значительном увеличении заработной платы. Такое требование не устраивает английский клуб.

Действующий контракт Вейналдума истекает летом 2021-го года. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны каталонской «Барселоны» и «Вулверхэмптона».

В текущем сезоне АПЛ голландец сыграл 17 матчей и забил один гол.