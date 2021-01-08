Тренер «Фенербахче» отреагировал на слухи о трансфере Озила

Наставник стамбульского «Фенербахче» Эрол Булут прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила.

«Озил? Ситуация по нему прояснится в ближайшее время. Сейчас о Месуте очень часто говорят. Но я не могу сказать что-то конкретное, пока трансфер не будет официально оформлен», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что немецкий полузащитник согласовал с «Фенербахче» трехлетний контракт.

Озил не был включен в заявку «Арсенала» на сезон-2020/2021. Его контракт с «канонирами» истекает летом 2021-го года.