Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм»

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08 Января 2021, 08:30,
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Полузащитник Кристиан Эриксен, не сумевший закрепиться в миланском «Интере», подыскивает новое место работы. Как информирует издание Football-Italia, заинтересованность в трансфере 28-летнего датчанина проявляет лондонский «Тоттенхэм».
Источник отмечает, что этот трансфер состоится лишь в том случае, если «шпоры» расстанутся с хавбеком Деле Алли, которого сватают в «ПСЖ».
Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе 2020-го года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Кристиан принял участие в девяти встречах, не отметившись голами и результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021