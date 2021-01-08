Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм»

Полузащитник Кристиан Эриксен, не сумевший закрепиться в миланском «Интере», подыскивает новое место работы. Как информирует издание Football-Italia, заинтересованность в трансфере 28-летнего датчанина проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Источник отмечает, что этот трансфер состоится лишь в том случае, если «шпоры» расстанутся с хавбеком Деле Алли, которого сватают в «ПСЖ».

Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе 2020-го года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Кристиан принял участие в девяти встречах, не отметившись голами и результативными передачами.