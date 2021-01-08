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Почеттино назвал трансферную цель «ПСЖ»

08 Января 2021, 08:23,

Global Look Press

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который ранее возглавил французский «ПСЖ», определился с первой трансферной целью.

Согласно информации Canal+, тренер хочет пригласить в парижский клуб своего соотечественника Серхио Агуэро, ныне выступающего в чемпионате Англии за «Манчестер Сити». Стоит отметить, что действующий контракт 32-летнего бомбардира с манкунианцами рассчитан до лета 2021-го года.

Серхио играет за «горожан» с 2011-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги аргентинец провел всего пять поединков, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маурисио Почеттино, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - зима 2021
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