Ньясс: «Куман считал, что я недостаточно хорош для «Эвертона»

Форвард «Эвертона» Умар Ньясс до сих пор возмущён действиями бывшего главного тренера «ирисок» Рональда Кумана. В 2016 году голландец отправил нападающего в резервную команду, а затем в аренду в «Халл Сити».

- Мне было сложновато, потому что я не понимал причины его поступка, - заявил экс-игрок «Локомотива» Liverpool Echo. - После ухода Мартинеса и отпуска мы тренировались две недели, Куман позвал меня в кабинет и посоветовал найти другой клуб, считая, что я недостаточно хорош для «Эвертона». Я сказал, что нет проблем. Честно говоря, я пытался найти себе новое место. Он не хотел меня видеть, ладно. У меня не было хороших предложений, только Турция и Россия. Но я долго бился за право попасть в АПЛ и не собирался сдаваться просто потому, что какой-то парень не видел меня в команде.

Примечательно, что 30-летний сенегалец уже полгода находится без клуба после завершения срока действия контракта с «Эвертоном».