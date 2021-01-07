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Де Бур: «Рано говорить, что переход ван де Бека в «Манчестер Юнайтед» оказался ошибкой»

07 Января 2021, 19:58,

Global Look Press

Бывший футболист сборной Голландии Рональд де Бур высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беке.

«Рано говорить о том, что переход Донни оказался неудачным. Конечно, сейчас всё выглядит не очень хорошо, но ситуация может резко измениться. Никто не знает, что происходит в команде. Возможно, стороны ещё до перехода договорились, что клуб будет готовить его к следующему сезону. Но это лишь предположение.

Я считаю, что стиль игры ван де Бека больше подходит для испанской лиги, чем для АПЛ. В Англии люди много бегают, а в Испании стараются играть в комбинационный футбол. Донни в порядке, но ему нужно больше игровой практики», - цитирует де Бура Ad.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Донни ван де Бек, Рональд Де Бур
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