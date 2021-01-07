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Диалло стал игроком «Манчестер Юнайтед»

07 Января 2021, 19:33,

Global Look Press

Нападающий Амад Диалло перешёл из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба «манкунианцев», контракт 18-летнего ивуарийского футболиста с английским клубом рассчитан до 2025 года с возможность продления ещё на один сезон.

«Я ждал этого с лета. Наконец-то мой переход состоялся. Я очень амбициозен и хочу добиться многого. Когда я пообщался с главным тренером, то понял, что присоединился к правильному клубу. В «Манчестер Юнайтед» огромное количество великих игроков, я обещаю, что буду усердно работать каждый день, чтобы становиться лучше. Тренеры «Манчестер Юнайтед» уже дали мне несколько ценных советов», - цитирует Диалло пресс-служба клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Аталанта, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Амад Диалло
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