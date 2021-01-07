В «Астон Вилле» вспышка коронавируса, завтра матч с «Ливерпулем»

«Астон Вилла» приняла решение закрыть тренировочную базу из-за вспышки коронавируса в команде.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, сразу несколько игроков и сотрудников тренерского штаба сдали положительные тесты на коронавирус и были помещены на изоляцию. Тренировка перед завтрашним матчем Кубка Англии с «Ливерпулем» была отменена. Клуб уже уведомил Футбольную ассоциацию Англии о случившемся и ведет переговоры.

Матч третьего раунда Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» запланирован на завтра, 8 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.