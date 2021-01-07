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Футбольная ассоциация Англии объяснила дисквалификацию Кавани: «Недостаточно, чтобы у игрока просто не было плохих намерений»

07 Января 2021, 17:48,

Global Look Press

Футбольная ассоциация Англии объяснила дисквалификацию нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за использование слова «negrito» в «Инстаграме».

«Мы понимаем, что игрок с любовью ответил на сообщение своего друга, в этом не было расистского умысла. Но недостаточно, чтобы у игрока просто не было плохих намерений.

Любой поклонник английской Премьер-лиги по понятным причинам пришел бы к выводу, что использованные слова сами по себе имеют оскорбительный с расовой точки зрения подтекст. Эдинсон не так хорошо знаком с языком и культурой этой страны, чтобы знать, что слова, не являющиеся оскорбительными в его языке, могут быть оскорбительными в нашей стране», - цитирует футбольную ассоциацию apnews.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эдинсон Кавани
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
07 Января 2021, 18:57

Давай-те теперь запретим картины, фильмы, книги, сериалы, анекдоты и т.п. угнетающие права чернокожих. А так же изменим название городов и стран попавших в этот список.....

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altmax
07 Января 2021, 18:32

Так если вы знаете, что Кавани плохо знаком с вашими странными современными нормами, так куле вы его дисквалифицировали? Нельзя было замечанием ограничиться? Маразматики продажные

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