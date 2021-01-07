Футбольная ассоциация Англии объяснила дисквалификацию Кавани: «Недостаточно, чтобы у игрока просто не было плохих намерений»

Футбольная ассоциация Англии объяснила дисквалификацию нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за использование слова «negrito» в «Инстаграме».

«Мы понимаем, что игрок с любовью ответил на сообщение своего друга, в этом не было расистского умысла. Но недостаточно, чтобы у игрока просто не было плохих намерений.

Любой поклонник английской Премьер-лиги по понятным причинам пришел бы к выводу, что использованные слова сами по себе имеют оскорбительный с расовой точки зрения подтекст. Эдинсон не так хорошо знаком с языком и культурой этой страны, чтобы знать, что слова, не являющиеся оскорбительными в его языке, могут быть оскорбительными в нашей стране», - цитирует футбольную ассоциацию apnews.