Абрамович оплатит врачам проживание в отеле у «Стэмфорд Бридж»

Владелец «Челси» Роман Абрамович поможет Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Как сообщает пресс-служба «пенсионеров», Абрамович предоставит врачам возможность поселиться у «Стэмфорд Бридж», оплатит проживание и завтраки в отеле. Многие работники медицинского персонала будут работать сверхурочно из-за очередной вспышки коронавируса в Великобритании и, возможно, не будут успевать добираться до дома каждый день. Номера в отеле будут доступны с середины февраля.

Аналогичная ситуация была и в марте, тогда «Челси» помог врачам поселиться недалеко от стадиона.