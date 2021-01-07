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Абрамович оплатит врачам проживание в отеле у «Стэмфорд Бридж»

07 Января 2021, 17:25,

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Владелец «Челси» Роман Абрамович поможет Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Как сообщает пресс-служба «пенсионеров», Абрамович предоставит врачам возможность поселиться у «Стэмфорд Бридж», оплатит проживание и завтраки в отеле. Многие работники медицинского персонала будут работать сверхурочно из-за очередной вспышки коронавируса в Великобритании и, возможно, не будут успевать добираться до дома каждый день. Номера в отеле будут доступны с середины февраля.

Аналогичная ситуация была и в марте, тогда «Челси» помог врачам поселиться недалеко от стадиона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Роман Абрамович
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