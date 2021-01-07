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Клопп: «Маловероятно, что мы подпишем центрального защитника зимой»

07 Января 2021, 17:16,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном приобретении клубом центрального защитника.

«Я не могу вам точно сказать, что мы не подпишем центрального защитника, но это маловероятно. Если бы мир сейчас находился в нормальном состоянии, то мы бы предприняли меры после травм трех центральных защитников.

Контракт Вейналдума? Думаю, что я уже всё сказал вам об этой ситуации. Вы знаете, что он мне нравится и как человек, и как игрок. Если будет принято какое-то решение, то вы об этом узнаете», - цитирует немецкого специалиста журналист The Athletic Джеймс Пирс в «Твиттере».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Джорджиньо Вейналдум
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