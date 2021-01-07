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Снодграсс продолжит карьеру в «Вест Бромвиче»

07 Января 2021, 16:37,

Global Look Press

Вингер «Вест Хэма» Роберт Снодграсс сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, 33-летний шотландец продолжит карьеру в «Вест Бромвиче». Снодграсс уже согласовал полуторагодичный контракт с новым клубом, ему осталось пройти лишь медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Снодграсс сыграл шесть матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение Роберта с «молотобойцами» действует до 30 июня 2021 года.

После семнадцати туров «Вест Хэм» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Вест Бромвич» расположился на предпоследней строчке.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Хэм, Вест Бромвич, Трансферы футбола - зима 2021, Роберт Снодграсс
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