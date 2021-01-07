Снодграсс продолжит карьеру в «Вест Бромвиче»

Вингер «Вест Хэма» Роберт Снодграсс сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, 33-летний шотландец продолжит карьеру в «Вест Бромвиче». Снодграсс уже согласовал полуторагодичный контракт с новым клубом, ему осталось пройти лишь медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Снодграсс сыграл шесть матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение Роберта с «молотобойцами» действует до 30 июня 2021 года.

После семнадцати туров «Вест Хэм» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Вест Бромвич» расположился на предпоследней строчке.