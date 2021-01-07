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Погба – о поражении от «Манчестер Сити»: «Нет времени грустить»

07 Января 2021, 16:17,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Кубка английской Лиги.

«Мы разочарованы результатом, обидно пропустить два гола со стандартов. Мы должны стать лучше. Речь идёт о деталях, они имеют определяющие значение в таких больших играх. Нам нужно было пройти через это.

Хочу отметить, что мы прогрессируем, в прошлом году «горожане» явно доминировали над нами, а сейчас всё стало иначе. Нет времени грустить, мы боремся за первое место в АПЛ, важно сконцентрироваться на этом турнире», - цитирует французского полузащитника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Поль Погба
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