Погба – о поражении от «Манчестер Сити»: «Нет времени грустить»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Кубка английской Лиги.

«Мы разочарованы результатом, обидно пропустить два гола со стандартов. Мы должны стать лучше. Речь идёт о деталях, они имеют определяющие значение в таких больших играх. Нам нужно было пройти через это.

Хочу отметить, что мы прогрессируем, в прошлом году «горожане» явно доминировали над нами, а сейчас всё стало иначе. Нет времени грустить, мы боремся за первое место в АПЛ, важно сконцентрироваться на этом турнире», - цитирует французского полузащитника пресс-служба «Манчестер Юнайтед».