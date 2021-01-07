Кин: «Фернандеша часто хвалят, но в матче с «Манчестер Сити» он ничего не показал»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о полузащитнике «манкунианцев» Бруну Фернандеше.

«Последние несколько месяцев Фернандеша очень часто хвалят, люди сравнивают его с Кантоной и остальными легендами. Но в матче с «Манчестер Сити» он ничего не показал. Сильные игроки должны играть здорово в больших матчах. Именно это раньше делал Кантона, что позволяло клубу завоевывать трофеи. «Манчестер Юнайтед» не хватает такого игрока. Думаю, что им нужны еще несколько сильных игроков», - цитирует Кина Daily Mail.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Кубка английской Лиги.