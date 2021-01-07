Ромеро попрощался с персоналом и футболистами «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро в ближайшее время всё-таки покинет клуб.

Как сообщает Men, аргентинский футболист попрощался с персоналом и футболистами «манкунианцев» ещё в декабре, он не тренируется с клубом с января. На данный момент 33-летний Ромеро находится в Аргентине. «Манкунианцы» разрешили футболисту тренироваться в Буэнос-Айрес. В том случае, если Серхио не найдёт новый клуб в зимнее трансферное окно, то он будет вынужден вернуться в расположение «Манчестер Юнайтед».

Ромеро выступает за английский клуб с июля 2015 года, а действующее соглашение голкипера с «манкунианцами» действует до конца нынешнего сезона.