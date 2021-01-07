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Интерес к полузащитнику «Арсенала» Балогуну проявляют 15 клубов

07 Января 2021, 15:32,

Global Look Press

Полузащитники Фоларин Балогун может покинуть «Арсенал».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», интерес к 19-летнему англичанину проявляют пятнадцать клубов. Сам Балогун хотел бы остаться в «Арсенале», но его не устраивает количество игрового времени, которое ему предоставляет Артета. В ближайшее время представители Балогуна обсудят эту ситуацию с руководством «канониров» и примут решение.

Балогун является воспитанником «Арсенала», в общей сложности он провёл пять матчей за клуб, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Балогуна с «канонирами» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Фоларин Балогун
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