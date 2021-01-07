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«Аякс» заплатит за Алле 25 млн евро

07 Января 2021, 14:55,

Global Look Press

Нападающий «Вест Хэма» Себастьян Алле продолжит карьеру в Голландии.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», французский футболист перейдёт в «Аякс», сумма трансфера составит 25 миллионов евро с учётом бонусов. Алле уже согласовал условия личного контракта, ему осталось пройти лишь медицинские тесты. В ближайшее время «Вест Хэм» примет решение и относительно будущего Фелипе Андерсона.

26-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги и забил три гола. Алле перешёл в стан «молотобойцев» в 2019 году из «Айнтрахта» за 50 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Хэм, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Себастьян Алле
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
07 Января 2021, 15:24

Погорелец... За такую цену трансфера и такое дно... Ну, надеюсь, хоть в Аяксе раскроется. Там умеют реанимировать карьеры и может за трофеи побороться.

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