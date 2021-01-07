Матондо может вернуться в «Манчестер Сити»

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07 Января 2021, 14:36,
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Полузащитник «Шальке» Рабби Матондо может вернуться в английскую Премьер-лигу.
Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Сити» сохраняет за собой право первоочередного выкупа Матондо, «горожане» думают над активацией данной опции. В то же время отмечается, что над арендой Матондо работает «Сток Сити», валлиец перейдёт в клуб из Чемпионшипа в том случае, если «Манчестер Сити» всё-таки не выкупит полузащитника.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл лишь три матча за «Шальке» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Матондо перешёл в «Шальке» из «Манчестер Сити» в январе 2019 года, сумма трансфера составила девять миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Шальке 04, Сток Сити, Трансферы футбола - зима 2021, Рабби Матондо
И зачем, если он даже популярностью в Шальке не пользуется? Да и не думаю, что продавали бы его, если бы планы на него были...
Да забирайте его за даром ,у Сити бабла опой жри ,таких Матондо пачками будет ))