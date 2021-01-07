Матондо может вернуться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Шальке» Рабби Матондо может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Сити» сохраняет за собой право первоочередного выкупа Матондо, «горожане» думают над активацией данной опции. В то же время отмечается, что над арендой Матондо работает «Сток Сити», валлиец перейдёт в клуб из Чемпионшипа в том случае, если «Манчестер Сити» всё-таки не выкупит полузащитника.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл лишь три матча за «Шальке» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Матондо перешёл в «Шальке» из «Манчестер Сити» в январе 2019 года, сумма трансфера составила девять миллионов евро.