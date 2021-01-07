Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Матондо может вернуться в «Манчестер Сити»

07 Января 2021, 14:36,

Global Look Press

Полузащитник «Шальке» Рабби Матондо может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Сити» сохраняет за собой право первоочередного выкупа Матондо, «горожане» думают над активацией данной опции. В то же время отмечается, что над арендой Матондо работает «Сток Сити», валлиец перейдёт в клуб из Чемпионшипа в том случае, если «Манчестер Сити» всё-таки не выкупит полузащитника.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл лишь три матча за «Шальке» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. Матондо перешёл в «Шальке» из «Манчестер Сити» в январе 2019 года, сумма трансфера составила девять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Шальке 04, Сток Сити, Трансферы футбола - зима 2021, Рабби Матондо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
07 Января 2021, 15:26

И зачем, если он даже популярностью в Шальке не пользуется? Да и не думаю, что продавали бы его, если бы планы на него были...

0
Марченко Максим
07 Января 2021, 14:48

Да забирайте его за даром ,у Сити бабла опой жри ,таких Матондо пачками будет ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола