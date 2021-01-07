Артета анонсировал первый зимний трансфер «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета анонсировал первый зимний трансфер клуба. Ряды «канониров» пополнит защитник Омар Рекик, ранее выступавший за берлинскую «Герту».

«Рекик - перспективный игрок, за выступлениями которого мы следили долгое время. Мы верим, что его ждет большое будущее», - передает слова испанского тренера издание Mirror.

19-летний футболист перешел в «Герту» в 2017-м году. В нынешнем сезоне он играл за вторую команду берлинского клуба.

По итогам 17 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 23 балла и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч лондонцы проведут с «Ньюкаслом» девятого января.