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Артета анонсировал первый зимний трансфер «Арсенала»

07 Января 2021, 13:37,

Global Look Press

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета анонсировал первый зимний трансфер клуба. Ряды «канониров» пополнит защитник Омар Рекик, ранее выступавший за берлинскую «Герту».

«Рекик - перспективный игрок, за выступлениями которого мы следили долгое время. Мы верим, что его ждет большое будущее», - передает слова испанского тренера издание Mirror.

19-летний футболист перешел в «Герту» в 2017-м году. В нынешнем сезоне он играл за вторую команду берлинского клуба.

По итогам 17 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 23 балла и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч лондонцы проведут с «Ньюкаслом» девятого января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Микель Артета, Омар Рекик
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