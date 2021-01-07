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«Вулверхэмптон» объявил о возвращении Кутроне

07 Января 2021, 12:33,

twitter.com

Итальянский нападающий Патрик Кутроне досрочно покинул «Фиорентину», за которую выступал в аренде.

«Вулверхэмптон» решил вернуть 23-летнего футболиста из-за травмы мексиканца Рауля Хименеса, выбывшего на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кутроне сыграл 11 поединков, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам 17 туров английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» набрал 22 балла и располагается на 13-м месте в турнирной таблице. Следующий матч «волки» проведут с «Кристал Пэлас» восьмого января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вулверхэмптон, Трансферы футбола - зима 2021, Патрик Кутроне
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