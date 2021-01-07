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«Ливерпуль» сделал предложение Алабе

07 Января 2021, 09:20,

LiveSport.Ru

Руководство «Ливерпуля» всерьез собирается побороться с мадридским «Реалом» за трансфер защитника сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Давида Алабы.

Как сообщает портал Goal, мерсисайдцы уже сделали первое предложение 28-летнему игроку, контракт которого с немецким грандом истекает грядущим летом. Чемпион Англии готов подписать с Алабой долгосрочный трудовой договор. Защитнику предложен оклад в размере десяти миллионов евро в год.

Давид выступает за «Баварию» с 2009-го года. В текущем сезоне Бундеслиги австриец принял участие в 13 поединках, отметившись забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Давид Алаба
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