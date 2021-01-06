«Арсенал» усилится защитником «Герты»

Защитник «Герты» Омар Рекик в ближайшее время переедет в Англию.

Как сообщает Football Insider, футболист продолжит карьеру в «Арсенале». Рекик уже прошёл медицинское обследование для нового клуба, осталось уладить лишь последние детали. Сумма трансфера составит порядка 700 тысяч евро. Руководитель академии «Арсенала» Пер Мертезакер оказал решающее влияние на переход Рекика.

Отмечается, что первое время Омар будет выступать за молодежную команду «Арсенала», но тренироваться будет со взрослой командой.

19-летний защитник пока не выступал за основную команду «Герты». На его счету одна игра за молодежную сборную Туниса.