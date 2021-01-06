Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Арсенал» усилится защитником «Герты»

06 Января 2021, 21:30,

Global Look Press

Защитник «Герты» Омар Рекик в ближайшее время переедет в Англию.

Как сообщает Football Insider, футболист продолжит карьеру в «Арсенале». Рекик уже прошёл медицинское обследование для нового клуба, осталось уладить лишь последние детали. Сумма трансфера составит порядка 700 тысяч евро. Руководитель академии «Арсенала» Пер Мертезакер оказал решающее влияние на переход Рекика.

Отмечается, что первое время Омар будет выступать за молодежную команду «Арсенала», но тренироваться будет со взрослой командой.

19-летний защитник пока не выступал за основную команду «Герты». На его счету одна игра за молодежную сборную Туниса.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Герта, Трансферы футбола - зима 2021, Омар Рекик
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола