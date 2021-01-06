​Форвард «Зальцбурга» Дака: «Я могу быть похожим на Обамеянга, Салаха и Мане»

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Патсон Дака высказался по поводу известных африканских футболистов из английской Премьер-лиги.

«Когда я смотрю на наших старших братьев, как Обамеянг, Салах и Мане, это даёт мне мечту о том, что я тоже могу пойти по этому пути. Я могу быть похожим на них. Они – моё вдохновение, ведь все они тоже родом из Африки», - высказался Дака в интервью BBC Sport.

22-летний замбиец Патсон Дака в семнадцати матчах текущего сезона забил пятнадцать голов и отдал пять результативных передач на партнёров. Слухи то и дело связывают его с топ-клубами Англии.